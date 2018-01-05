РИАМО - 5 янв. Ограничения для движения транспорта введут с 9 января по 15 февраля на улице Николая Старостина на востоке Москвы из-за строительства спортивного объекта, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта столицы.

«Улица Николая Старостина от дома №7 до дома №8 с 9 по 21 января круглосуточно. Одна полоса», - отмечается в сообщении.

С 9 по 21 января и с 5 по 15 февраля на данном участке круглосуточно будет ограничено движение на одной полосе, а с 22 января по 4 февраля - по одной полосе в каждом направлении.

Ограничения для движения транспорта вводят из-за строительства спортивного объекта.