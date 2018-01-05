РИАМО - 5 янв. Восстановленный павильон «Космос» на ВДНХ в Москве планируют открыть в марте, сейчас идут последние приготовления к открытию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В марте откроем павильон «Космос» на ВДНХ. В нем проведена громадная работа. Здание спасено. <…> Сейчас идут последние приготовления к открытию», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он уточнил, что в здании павильона восстановили декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде Кремлевской звезды.

Павильон №32-34 «Космос/Машиностроение» построили в 1939 году по проекту архитекторов Ивана Таранова, Виктора Андреева и Надежды Быковой. Это здание - объект культурного наследия федерального значения. Его реконструкцию проводили лишь один раз - в 1954 году. Именно тогда он приобрел вид, сохранившийся до настоящего времени.

«После реставрации здесь откроют центр «Космонавтика и авиация» - крупнейший космический музей России, совместный проект ВДНХ и Объединенной ракетно-космической корпорации. Площадь центра составит 31,1 тысячи квадратных метров (подземная часть - 10,5 тысячи квадратных метров, наземная - 20,6 тысячи)», - уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

При этом более 15 тысяч квадратных метров будет занимать музейное и более 1 тысячи - образовательное пространство. Здесь также представят два уникальных экспоната - космическую сферу в подкупольном пространстве, демонстрирующую поверхность Солнца и планет Солнечной системы, и интерактивный конструктор центра управления полетами (ЦУП).

Реставрационные работы ведутся на десятках объектов ВДНХ с 2017 года. С 2014 по 2016 год на ВДНХ шло благоустройство территории. Здесь появились «Москвариум», музей «Россия - моя история», летний кинотеатр-лекторий, «Городская ферма» и другие объекты. Было проведено благоустройство парка «Останкино» и Главного ботанического сада РАН.

В ближайшие годы на ВДНХ планируют восстановить 37 исторических павильонов и 17 фонтанов, построить фермерский рынок и конноспортивный манеж, 15 современных павильонов на месте заброшенных хозяйственных построек, открыть 11 новых музеев, высадить более 1,8 тысячи деревьев и кустарников, очистить четыре пруда,провести комплексную реконструкцию инженерных коммуникаций.

«Общая площадь работ в 2017-2018 годах составит более 200 гектаров», - добавляется в материале.