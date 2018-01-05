РИАМО – 5 янв. В Госавтоинспекции России с 1 января 2018 года сократили 10 тысяч должностей, сокращения пройдут во всех регионах РФ, сообщает Газета.ru

«Подписанный 31 декабря Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тысяч человек затронет только сотрудников ГИБДД. Об этом говорится во внутреннем приказе ведомства, который регламентирует исполнение президентского указа. С документом смогла ознакомиться Газета.ru. Сокращения пройдут во всех регионах», - говорится в сообщении.

Сокращения не затронут сотрудников подразделений, которые занимаются регистрационными действиями и приемов экзаменов у кандидатов в водители. Согласно приказу, попавшие под сокращение сотрудники смогут перевестись на вакантные должности в другие подразделения МВД России.

Сотрудникам, которые уволятся из МВД РФ, обеспечат все социальные гарантии.