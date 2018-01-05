РИАМО - 5 янв. Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла на другое время три рейса Москва – Нью-Йорк из аэропорта «Шереметьево» из-за сильного снегопада в аэропорту прибытия, сообщается на сайте компании.

«В связи с закрытием аэропорта Нью-Йорка (JFK) по метеоусловиям «Аэрофлот» вносит изменения в расписание 5 января. Перенесено время вылета (трех – ред.) рейсов», - говорится в сообщении.

Переносятся рейсы в Нью-Йорк отправлением в 10:10, 14:35, 20:15 по московскому времени.

Также два вылетевших в Нью-Йорк рейса (время прибытия в 07:34 и 05:35 по московскому времени) ушли на запасной аэропорт в Вашингтон. Пассажиры этих рейсов будут перевезены наземным транспортом.

«Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»:+7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании», - заключается в материале.