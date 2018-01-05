РИАМО - 5 янв. Тело мужчины с колото-резанными ранениями обнаружили в центре Москвы 30 декабря, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Она отметила, что, по версии следствия, 30 декабря 2017 года около железнодорожных путей вблизи Хомутовского тупика в центре Москвы обнаружено тело мужчины 1976 года рождения с телесными повреждениями в виде двух колото-резаных ранений.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - сказала Иванова.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, добавила собеседница агентства.