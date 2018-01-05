РИАМО - 5 янв. Мужчина несколько раз ударил своего оппонента ножом ссоры в Зеленоградском округе Москвы, от полученных ранений пострадавший скончался, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«По версии следствия, 5 января 2018 года в квартире жилого дома в Зеленограде обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с телесными повреждениями в виде множественных колото-резаных ранений», - сказала Иванова.

Она добавила, что о данном преступлении в правоохранительные органы сообщил мужчина 1969 года рождения, который пояснил, что совершил данное преступление из-за личных разногласий со своим знакомым. После этого он покончил жизнь самоубийством.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила представитель пресс-службы.