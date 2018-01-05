РИАМО - 5 янв. В Подмосковье в срезах цветов эустомы из Израиля обнаружили табачную белокрылку, зараженные цветы уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные ворота» (Можайский район), при досмотре срезов цветов эустомы из Израиля был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.).

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). Зараженные срезы эустомы уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», - отмечается в сообщении.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность. Табачная белокрылка также переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.