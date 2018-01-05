РИАМО - 5 янв. Молодого мужчину избили на автомойке на севере Москвы, пострадавшего с травмами головы госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 4 января в 00:28 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним 3 января в 22:28 с территории автомойки по адресу: Ходынский бульвар, дом №11, госпитализирован мужчина 1991 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 3 января в 20:00 в помещении автомойки неизвестный причинил указанные телесные повреждения пострадавшему. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», - сказал собеседник агентства.