РИАМО - 5 янв. Партию морепродуктов и охлажденной рыбы из Марокко весом более 123 килограммов вернули отправителю из столичного аэропорта «Шереметьево» из-за отсутствия ряда документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В аэропорту «Шереметьево» на СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» приостановлено оформление партии морепродуктов и охлажденной рыбы общим весом 123,5 килограмма, поступивших из Марокко в сопровождении ветеринарного сертификата.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что часть груза (охлажденный кальмар в количестве 10 килограммов) - с предприятия, которое отсутствует в «Реестре предприятий третьих стран», а также без разрешения Россельхознадзора на ввоз. Оформлен возврат указанного груза», - отмечается в сообщении.