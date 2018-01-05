РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске двое мужчин под видом клиентов проникли в рабочий кабинет страхового агента и напали на женщину, под пытками они узнали, где находятся ценности, и украли золото, деньги и вещи на полмиллиона рублей, сообщила «РИАМО в Подольске» сама потерпевшая Марина Румянцева.

«Мне позвонил мужчина и попросил застраховать машину, я пригласила его в свой рабочий кабинет. Это случилось 25 ноября, пришли двое мужчин и меня сразу же начали жестоко бить. Сначала я подумала, что это недовольные клиенты, а потом они начали спрашивать, где деньги. Разбойники очистили сейф, всего денег и золота вынесли примерно на полмиллиона рублей. Они связали меня с помощью скотча, но мне удалось освободиться и позвонить в службу спасения», - сказала пострадавшая Марина Румянцева.

По ее словам, нападавшие не только сильно избили ее, но и порезали руки и лицо ножом во время пыток. Все происшедшее попало на камеры наблюдения, установленные в рабочем кабинете и на улице. Нападавших на улице также ждал третий участник преступления.

Женщине пришлось провести в больнице десять дней. Врачи диагностировали множество повреждений, в том числе черепно-мозговую травму. В настоящее время пострадавшей предстоит пройти экспертизу для того, чтобы установить степень тяжести нанесенного вреда здоровью.

В страховом бизнесе Румянцева работает уже десять лет, и ничего подобного с ней раньше не случалось. Нападавшие были не местными, одного из них задержали полицейские, он оказался киргизом.

Источник в правоохранительных органах подтвердил, что такое преступление произошло в Подольске и что выясняются все обстоятельства дела.