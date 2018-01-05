РИАМО - 5 янв. Тело мужчины с огнестрельным ранением груди обнаружили у дома по улице Расплетина на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, 4 января в 11:23 на службу «02» поступило сообщение от местного жителя об обнаружении тела у дома на улице Расплетина.

«Обнаружен труп мужчины 1960 года рождения, неработавшего, с огнестрельным ранением груди», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве факт обнаружения тела подтвердили, добавив, что проверку по данному факту проводят следователи СК РФ.