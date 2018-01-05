РИАМО - 5 янв. Более 3 граммов героина изъяли у жителя подмосковной Ивантеевки в Пушкине, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четвертого января в 15:30 в городе Пушкино, поселок Лесные Поляны, СНТ «Зеленый бор-1», в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен в полицию мужчина 1971 года рождения, зарегистрированный по адресу: Ивантеевка, Советский проспект, дом №6, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 3,13 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Подозреваемый задержан.