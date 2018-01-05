РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 янв. Водитель на неустановленной машине 1 января сбил в подмосковном Фрязине пешеходов, которые переходили дороги по переходу, сообщил Щелковскому информагентству представитель пресс-службы 4-й роты 2-го полка ДПС «Южный».

Он уточнил, что ДТП произошло в 3 часа ночи 1 января на 10-м километре автодороги Щелково – Фряново в городе Фрязино.

«Неустановленный водитель на неустановленной автомашине, следуя со стороны Щелково в сторону поселка Фряново, совершил наезд на пешеходов, в том числе несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть дороги в зоне действия регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора», – сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате произошедшей аварии пострадали дети девяти и 14 лет.