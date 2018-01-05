РИАМО - 5 янв. Полицейские задержали жителя подмосковного Щелкова, напавшего на мужчину и похитившего у него мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, вечером 3 января в дежурную часть обратился житель Фрязина с заявлением о том, что несколькими часами ранее у дома на улице Беляева в Щелкове неизвестный в ходе внезапно возникших неприязненных отношений открыто похитил у заявителя мобильный телефон. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан мужчина 1974 года рождения, проживающий по адресу: город Щелково, улица Беляева. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой)», - сказал собеседник агентства.