РИАМО - 5 янв. Троих граждан одной из стран Средней Азии задержали по подозрению в разбое в подмосковных Люберцах, они ограбили своих земляков, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 4 января в полицию обратились двое уроженцев Средней Азии, проживающих в Москве. Они сообщили, что в Люберцах в деревне Токарево, улица Старая, у дома трое неизвестных, угрожая им ножом, открыто похитили мобильные телефоны, банковские карты и деньги, общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлены и доставлены трое граждан Средней Азии. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Граждане задержаны», - сказал собеседник агентства.