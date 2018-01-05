РИАМО - 5 янв. В районе Нагатино-Садовники на юго-западе Москвы муж во время ссоры избил жену, женщина скончалась по пути в больницу, мужчину задержали, сообщил РИАМО источник в правоохранительных органах столицы.

По его словам, 4 января в 01:12 со службы «02» в полицию пришло сообщение о том, что в машине скорой медицинской помощи по пути следования скончалась женщина 1977 года рождения, проживающая в доме №8 по Остафьевской улице, которая доставлялась в медучреждение из квартиры по месту фактического проживания.

«Четвертого января в 12:00 по адресу: улица Остафьевская, 8-98, задержан муж пострадавшей, который изобличен в том, что с 23:00 3 января до 01:00 4 января в квартире по месту фактического проживания в ходе ссоры нанес женщине удары неустановленным предметом в область головы, от которых она, не приходя в сознание, скончалась», - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт смерти женщины и задержания подозреваемого, добавив, что возбуждено уголовное дело.