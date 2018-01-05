РИАМО - 5 янв. В 2017 году в столице спасены от разрушения уникальные объекты, отреставрировано 182 памятника архитектуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2017 году мы отреставрировали 182 памятника архитектуры. Многие уникальные объекты спасены от разрушения. Начали восстанавливать ряд знаковых объектов, среди которых легендарный Дом Наркомфина», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он добавил, что культурное наследие Москвы сохраняется как за счет бюджета города, так и силами инвесторов.

На официальном сайте мэра Москвы добавляется, что среди отреставрированных объектов последнего времени можно выделить знаменитый Дом со львами, также известный как усадьба фон Рекк на Пятницкой улице. Особняк в стиле позднего модернизма признан лучшим объектом реставрации 2017 года по итогам голосования москвичей в проекте «Активный гражданин».

В здании провели сложные работы: удалили поздние перегородки между залами, со стен счистили наслоения, обновили окна, двери и паркет, лепной гипсовый декор, в том числе с золочением и серебрением, живопись на картушах и под куполом одного из залов.

Также среди масштабных проектов - реставрация здания Киевского вокзала.

Сейчас специалисты восстанавливают знаменитый Дом Наркомфина. Стартовавший летом 2017 года капитальный ремонт стал для здания первым с момента его строительства в 1928-1930 годах. До этого дом только перестраивался: менялась планировка, появлялись новые пристройки. Его техническое состояние было настолько плохим, что специалисты говорили о риске полной утраты здания.

«Проект реставрации предполагает максимальное восстановление как внешнего вида здания, так и интерьеров. В частности, планируется демонтировать позднейшие пристройки, разобрать стены первого этажа. Здание снова станет таким, каким его хотели видеть создатели. Реставрацию Дома Наркомфина планируется завершить в 2019 году»», - заключается на сайте.