РИАМО - 5 янв. Компания Apple предупредила об обнаружении угроз для безопасности компьютеров Mac, а также устройств с операционной системой iOS, сообщает Газета.ru.

«Речь идет о проблемах, известных как Meltdown и Spectre. В компании заявили, что выпускают обновления, помогающие бороться с уязвимостью. Обновления могут замедлить работу приложений, однако, как отметили в Apple, проблемы с безопасностью не должны коснуться пользователей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в процессорах Intel обнаружили критическую уязвимость, которая может позволить хакерам получить личные данные пользователей и доступ к файлам в операционных системах Windows и Linux.