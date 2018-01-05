РИАМО - 5 янв. Атмосферный фронт, принесший снег в Москву, уходит из города, и снегопад постепенно прекращается, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Атмосферный фронт, украсивший Москву белым нарядом, смещается на северо-восток, и снег в столице прекращается», - говорится в сообщении.

Температура на ВДНХ составляет минус 1,7 градуса, в Тушине – минус 2 градуса, на Воробьевых горах – минус 2,2 градуса, в центре Москвы, на Балчуге, - минус 1,5 градуса. На западе столицы - до минус 1,9 градуса, на территории новой Москвы – минус 2,3 градуса.

Ветер в столице дует южный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы на 2-4 единицы. На станции ВДНХ оно составляет 745 миллиметров ртутного столба.