РИАМО - 5 янв. Пожар произошел в квартире в доме в подмосковном Раменском, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Четвертого января в 23:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Раменское, улица Красноармейская, дом №21.

«Есть пострадавший. В 23:58 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К тушению пожара в квартире привлекали силы и средства в количестве четырех единиц техники и 15 человек.