РИАМО - 5 янв. До плюс 3 градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве на Рождество, температура будет на 10 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На Рождество погода ожидается аномально теплой, с температурой плюс 1 – плюс 3 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы. Осадки местами и небольшие, смешанной фазы», - говорится в сообщении.

Ветер в столице будет дуть юго-западный с порывами до 12-17 метров в секунду.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что 7 января в Московском регионе наметится коренной перелом в атмосфере. Вечером 7 января, а также в ночь с 7 на 8 января пройдут интенсивные мощные заряды снега, сильный порывистый ветер, метели с ухудшением видимости и заносами на дорогах и резким понижением температур.