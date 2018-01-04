РИАМО – 4 янв. 20-летнюю москвичку госпитализировали после падения на нее чемодана в салоне самолета, сообщается на сайте газеты «Московский комсомолец».

По данным источника, инцидент произошел 3 января днем на рейсе Вена-Москва.



«47-летний пассажир доставал свой чемодан с верхней полки и случайно уронил его на сидевшую внизу женщину. Он оказал ей первую помощь. Однако в итоге пассажирка была госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга», - говорится в сообщении.