РИАМО - 5 янв. В подмосковной Коломне с пятницы начнется чемпионат Европы по конькобежному спорту, в котором примут участие спортсмены из 16 стран, соревнования продлятся до 7 января.

В Московской области в Ледовом дворце «Коломна» с 5 по 7 января пройдет чемпионат Европы по конькобежному спорту, ожидается, что в соревновании примут участие спортсмены из 16 стран Европы. В составе сборной России выступит семь подмосковных спортсменов.

Данный чемпионат впервые пройдет по олимпийской системе, то есть на отдельных дистанциях. На проведение мероприятия из бюджета Московской области выделено 15 миллионов рублей.

Летом ледовую арену «Коломна» значительно модернизировали. Появился «новый лед», изменился и внешний вид поля. Среди «новинок» - встроенная светодиодная лента, которая загорается в момент фальстарта.