РИАМО - 4 янв. Женщина пострадала, врезавшись в автомобили городских служб на 95 километре МКАД в Москве, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Два автомобиля городских служб остановились из-за технической неисправности, пока они ее устраняли, в них въехал автомобиль, в результате женщина-водитель пострадала, ДТП произошло на 95 километре МКАД», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшую госпитализировали.