РИАМО – 4 янв. Индекс РТС, который является одним из основных фондовых индикаторов, поднялся до 1,2 тысячи пунктов впервые с 2014 года на фоне общемирового подъема фондовых площадок и нефти, а также укрепления рубля, сообщает Газета.ru.

«К 13:33 мск индекс РТС составил 1200 пунктов (+1,4%), максимум сессии — 1200,51 пункта», - говорится в сообщении.

Индекс МосБиржи к этому часу вырос до 2177,22 пункта (+1,1%).

Ранее цена на нефть марки Brent в ходе торгов достигла уровня в 68 долларов за баррель.