РИАМО – 4 янв. Критическую уязвимость обнаружили в процессорах от Intel, которая потенциально может позволить хакерам получить доступ к паролям, ключам безопасности и файлам в операционных система Windows и Linux, сообщает Газета.ru.



«Как отмечается, уязвимость, по всей вероятности, коснулась всех процессоров компании, выпущенных за последние 10 лет. Производители «железа» и ПО знали об этом, но держали информацию в секрете», - говорится в сообщении.



Устранить баг можно будет с помощью патча, который внесет изменения в ядро операционной системы. Однако ожидается, что это замедлит работу системы на 5-30%.