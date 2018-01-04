РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Управляющая компания МУП «СЕЗ» сможет восстановить теплоизоляцию на трубах возле моста через реку Петрицу в микрорайоне Климовск только в мае 2018 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители микрорайона Климовск пожаловались, что на трубах горячего отопления возле мостика через реку Петрицу отсутствует теплоизоляция.

«Управляющая компания МУП «СЕЗ» планирует заделать стыки на трубопроводе в пенополиуретановую виниловую оболочку в мае 2018 года», - сообщил замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.