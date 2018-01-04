РИАМО - 4 янв. Движение в месте ДТП на Киевском шоссе в новой Москве возобновили, сообщил РИАМО в четверг дежурный офицер ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Движение в месте ДТП на Киевском шоссе ограничивалось, чтобы посадить вертолеты, сейчас оно входит в обычный ритм», - сказал собеседник агентства.

В ТиНАО, между поселками Рассудово и Киевский, произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадало около шести человек.

По уточненным данным, первый санитарный вертолет Московского авиационного центра забрал пострадавших в аварии детей в детское специализированное лечебное учреждение. Экипаж второго вертолета МАЦ эвакуировал следом двух пострадавших взрослых.