РИАМО - 4 янв. Полицейские задержали двоих приезжих, которые ограбили прохожего в Зеленоградском округе Москвы, они отняли у мужчины рюкзак с кошельком, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ОМВД обратился 42-летний житель Московской области. Потерпевший сообщил, что возле одного из корпусов 14 микрорайона Зеленограда на него напали неизвестные, избили, похитили рюкзак, в котором находились кошелек с денежными средствами и мобильный телефон, после чего скрылись.

«В ходе оперативно-разыскных и следственных мероприятий полицейские Зеленограда задержали в разных регионах страны двоих подозреваемых. Ими оказались приезжие молодые люди в возрасте 22 и 23 лет», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, истратив все свои деньги, подозреваемые решили похитить деньги у прохожего. Заметив мужчину, они проследовали за ним и в безлюдном месте напали на него.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.