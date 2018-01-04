РИАМО - 4 янв. С 3 февраля на ВДНХ в Москве открывают бесплатную школу невест, планируется провести цикл семинаров, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«В новом году на ВДНХ открывается бесплатная школа невест. С 3 февраля 2018 года агентство «Свадебный переполох» совместно с фотостудией Best memories и Cherry films запускает цикл бесплатных семинаров «Школа невест» на ВДНХ, которые посвящены всем аспектам подготовки к свадьбе и проведению свадебной регистрации во Дворце бракосочетания на ВДНХ», - говорится в сообщении.

На семинарах обсудят вопросы: как провести свадьбу и не разориться, традиционный каравай или праздник в стиле латино, фото «на ладошке» и современный взгляд на love story. Будущие молодожены получат профессиональные советы и лайфхаки от лучших организаторов свадебных мероприятий, фотографов, ведущих помогут превратить вашу свадьбу в незабываемое событие года.

Во время семинаров, которые будут проходить один раз в месяц, женихов и невест познакомят с современными свадебными трендами, помогут подобрать изысканный образ для невесты, расскажут о новинках в свадебном декоре и оформлении зала. Кроме того, участники семинаров смогут продегустировать свадебные торты и получить подарки от коллег и партнеров школы.

На семинары обязательна предварительная регистрация по телефону +7(985)929-76-37 или по почте info@wedplan.ru. Количество мест ограничено.