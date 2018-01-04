РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Из-за аномально теплой погоды коммунальщики не могут восстановить освещение на футбольном поле возле школы №21, работники боятся повредить дорожки и газон, поэтому ждут обещанного похолодания и планируют работы на 9 января, сообщается на портале «Добродел».

Родители школьников попросили восстановить освещение на футбольном поле возле школы №21 на улице Быковской в микрорайоне Ново-Сырово, где не горят три фонаря.

«Во избежание разрушений беговых дорожек и порчи покрытия футбольного поля (возле школы №21 на улице Быковской - ред.) работы по замене ламп освещения с использованием техники могут быть выполнены при условии установки стабильно отрицательной температуры воздуха. В связи с этим предполагаемый срок замены ламп - 9 января 2018 года», - сказала председатель комитета по образованию администрации горокруга Надежда Фролова.

Администрация школы №21 уже подала соответствующую заявку на замену ламп на столбах освещения в МУП «ЖКХ и благоустройство».

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.