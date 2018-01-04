РИАМО - 4 янв. В аэропортах Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в четверг задержали и отменили 23 рейса, сообщается на сайте сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса на 17:50, в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, один отменен. В «Домодедове» 10 рейсов отменили, еще четыре задерживаются. В аэропорту «Шереметьево» задержали четыре рейса.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

В Москве и Подмосковье в четверг ожидается облачная погода и небольшие осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.