РИАМО - 4 янв. Двенадцать спасателей ликвидировали последствия дорожной аварии в населенном пункте Озерки Раменского района Подмосковья, в результате ДТП никто не пострадал, сообщается на сайт ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 16:30 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП, произошедшим по адресу: Московская область, Раменский район, населенный пункт Озерки, улица Центральная, дом №71.

«Пострадавших нет. <…> Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 12 человек, в том числе от МЧС: одна единица техники, три человека», - говорится в сообщении.

В результате ДТП движение на автодороге не перекрывалось. Возгорания не последовало, розлива топлива нет.