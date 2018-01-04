РИАМО - 4 янв. Полицейские изъяли более 400 граммов героина и метадона у мужчины на улице Генерала Тюленева в Москве, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В ходе проверки оперативной информации сотрудниками ОНК УВД по ЮЗАО на улице Генерала Тюленева был задержан 37-летний житель столицы, подозреваемый в хранении и распространении наркотических веществ.

«В результате обыска, проведенного в квартире подозреваемого, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 24 маленьких и пять больших свертков с неизвестными веществами. Исследованием установлено, что данные вещества являются наркотическими, а именно - героином общей массой более 350 граммов и метадоном массой более 80 граммов», - говорится в сообщении.

Также в квартире задержанного были изъяты электронные весы, упаковочный материал и различные инструменты для фасовки наркотических средств. Установлено, что запрещенные вещества злоумышленник приобрел с целью дальнейшего сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.