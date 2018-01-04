РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Пожарным понадобилось почти 2 часа, чтобы потушить горевший частный дом в СНТ «Ручеек» в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пожарно-спасательной части №27.

Сигнал о пожаре в частном доме №219 по улице Измурудная в СНТ «Ручеек» в Люберцах поступил в 11:21.

«По прибытию пожарных открытым пламенем по всей площади горел одноэтажный блочный дом с мансардой размерами 6 на 8 квадратных метров. Имелась угроза распространения огня на другие строения. Пожарным понадобился 1 час 50 минут, чтобы ликвидировать возгорание», - сказал собеседник.

Он подчеркнул, что при пожаре никто не пострадал, люди выбрались из дома до приезда огнеборцев. В тушении принимали участие шесть единиц спецтехники и 26 человек личного состава.

«Дом выгорел по всей площади, произошло обрушение кровли», - добавил сотрудник пожарной части.