РИАМО – 4 янв. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ об исключении вице-премьера страны Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018», сообщает Газета.ru.

«Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Вместо Мутко на должность председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года назначен генеральный директор организации Алексей Сорокин», - говорится в сообщении.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета «Россия-2018».

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Главные игры состоятся на Большой спортивной арене спорткомплекса «Лужники» в Москве. Здесь запланированы семь встреч: матч открытия, три матча группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. Еще пять игр турнира примет столичный стадион «Спартак»: четыре матча группового турнира и одну восьмую финала.