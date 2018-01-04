РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 янв. Власти подмосковного Подольска решают вопрос о закреплении бесхозного футбольного поля за спортивным учреждением городского округа и наведении на нем порядка, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Подольска пожаловались на портал «Добродел», что на футбольном поле возле дома №7 на Октябрьском проспекте невозможно заниматься спортом. За ним никто не следит уже более двух лет, сломаны все трибуны, очень грязно, валяются шприцы, мусор, битое стекло и экскременты животных. Они попросили привести стадион в порядок или сделать из него площадку для выгула собак.

«Комитетом имущественных и земельных отношений администрации горокруга Подольск решается вопрос о закреплении земельного участка, на котором расположено футбольное поле, за подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации горокруга учреждением. После чего футбольное поле приведут в нормативное состояние», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Сергей Сабинин.

Ранее футбольное поле использовалось школой №18 для проведения уроков по физической культуре. В настоящее время оно находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта, уроки по физической культуре там не проводятся.

Комитетом по физической культуре и спорту администрации горокруга назначен ответственный за обслуживание и содержание плоскостных спортивных сооружений.

До момента оформления земельного участка за учреждением, подведомственным комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, обслуживание и содержание поля проводится силами коммунальных служб горокруга.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. После передачи вопроса исполнителю на его решение отводится восемь суток. После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если она не решена, то обращение будет снова направлено на рассмотрение.