РИАМО - 4 янв. Детей, пострадавших в ДТП в новой Москве, эвакуировали вертолетом к детскому специализированному лечебному учреждению, следом отправился вертолет с пострадавшими взрослыми, сообщается на Twitter-аккаунте Московского авиационного центра.

В ТиНАО, между поселками Рассудово и Киевский, произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадало около шести человек.

«По уточненным данным первый санитарный вертолет Московского авиационного центра в данный момент взлетел с пострадавшими в аварии детьми по направлению к детскому специализированному лечебному учреждению», - говорится в сообщении.

Экипаж второго вертолета МАЦ полетел следом с двумя пострадавшими взрослыми.