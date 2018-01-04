РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. Организации, работающие на территории подмосковных Люберец, в 2017 году заплатили более 18 миллионов рублей штрафов в городскую казну за нанесение вреда окружающей среде, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За нанесенный вред окружающей среде в течение 2017 года в бюджет городского округа поступило 18,5 миллионов рублей штрафов от предприятий-нарушителей», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что по обращениям жителей на загрязнение атмосферного воздуха проведено 43 выезда в промышленные зоны предприятий. По выявленным нарушениям составлены предписания на 17 предприятиях. В надзорные органы направлено 56 обращений.

«В 2017 году прекращена деятельность предприятия ООО «Бетон Инвест» за нарушения требований по охране атмосферного воздуха», - добавил Ружицкий.