РИАМО - 4 янв. Из-за аномально теплой погоды в лесах Подмосковья начали расти так называемые зимние опята, сообщил РИАМО в четверг представитель Комлесхоза Московской области.

«В связи с не по-зимнему теплой погодой, а по сути - оттепелью, началось развитие опенка зимнего, в лесу его можно встретить на пнях, старых деревьях», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что как только температура немного опустится, грибы сразу исчезнут.

Из-за аномального потепления декабрь 2017 года был теплее обычного на 5,2 градуса. А в последнюю неделю года аномалия температуры составила около 9 градусов. Причиной такой погоды называют одновременное поступление теплого воздуха из Средиземноморья в Европейскую часть страны и из южных азиатских регионов в Сибирь.

Средняя температура конца декабря-начала января 2018 в центре России составила около плюс 1 градус – это климатическая норма Симферополя.

В ближайшие дни обстановка в атмосфере над Русской равниной изменится мало. Зима по-прежнему будет развиваться по крымскому погодному сценарию. Тепло и влага с юга будут господствовать на европейской части России и только к началу следующей недели воздушные течения начнут разворачиваться на северные румбы. Вместе с ними и температурный режим станет приближаться к нормальным значениям.