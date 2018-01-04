РИАМО - 4 янв. Два санитарных вертолета вылетели в новую Москву, где произошло серьезное ДТП с шестью пострадавшими, среди которых есть и дети, сообщается на Twitter-аккаунте Московского авиационного центра.

«В ТиНАО, между Рассудово и Киевским, произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадало около шести человек. Есть дети», - говорится в сообщении.

Два санитарных вертолета МАЦ вылетели к месту аварии. Дальнейшая информация о происшествии уточняется.