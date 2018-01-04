РИАМО - 4 янв. В столице в прошлом году была завершена работа по созданию сети сосудистых центров, клиники оснастили современным оборудованием, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году мы завершили создание сети сосудистых центров. Благодаря им снизилась больничная смертность от инсультов и инфарктов. Оснастили большинство клиник современным оборудованием», - написал Собянин в своем аккаунте в Twitter.

Он подчеркнул, что продолжительность жизни москвичей достигла 77 лет - это сравнимо с Парижем или Лондоном.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, на сегодняшний день все городские медицинские учреждения оснащены первоклассной аппаратурой, которая помогает оперативно провести диагностику, помочь качественно и в кратчайшие сроки. Это компьютерные и магнитно-резонансные томографы последнего поколения, ангиографы, аппараты для проведения ультразвуковых исследований, рентген-аппараты.

Также растут объемы оказания высокотехнологичной медпомощи. Получить ее можно в два раза быстрее, чем шесть лет назад, причем проведения высокотехнологичных операций пациенты ожидают уже не 30, а 15 дней. Чаще всего такие услуги оказывают людям с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, травмами и ортопедическими нарушениями.

Среди новейших методов диагностики - позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) для раннего выявления новообразований. Москвичам стали доступны роботизированная хирургия и гамма-нож, эндоваскулярные операции на сердце и сосудах, сложнейшие малотравматичные операции - например, эндоваскулярная коррекция клапана аорты.

В итоге по сравнению с 2010 годом в столице смертность трудоспособного населения снизилась на 22%.