РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. За 2017 год в подмосковных Люберцах для жителей провели порядка 1750 различных спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 208 тысяч человек, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В прошедшем 2017 году в Люберцах проведено более 1750 спортивных мероприятий, участие в которых приняли более 208 тысяч жителей округа», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2017 году на территории городского округа был реализован уникальный проект #МоясемьявГТО. В целом, число участников всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» составило 38625 люберчан. Проект «Спорт – в каждый двор!» на 265 дворовых спортплощадках привлек более 12 тысяч жителей.

«В городском округе в настоящее время функционирует 31 основной объект спортивной инфраструктуры. Физической культурой и спортом занимаются более 106 тысяч человек - это 32% населения. В 17 федерациях культивируются 57 видов спорта. Открыт новый ФОК с бассейном, построенный по программе губернатора Подмосковья, его пропускная способность 1470 человек в сутки», - пояснил Ружицкий.

По его словам, знаковыми событиями в развитии спорта в городском округе в 2017 году стали подписанные соглашения с мини-футбольным клубом «Спартак» и Всероссийской федерацией самбо. ДС «Триумф» стал домашней площадкой красно-белых. Подписание меморандума о развитии и поддержке самбо усилит позиции данного вида спорта. В настоящее время в Люберцах тренируются более 900 спортсменов-самбистов.

Глава муниципалитета добавил, что в 2017 году чемпионами мира, Европы и России стали восемь люберецких спортсменов.