РИАМО – 4 янв. Пьяный мойщик угнал машину клиента в Москве и попал в ДТП, инцидент произошел 2 января в районе 47-го км МКАД, сообщает РЕН ТВ.

«Мужчина ночью приехал на автомойку. После этого он загнал свое авто в помывочный бокс и оставил ключ от машины в замке зажигания. После того как машина была помыта, мойщик по имени Роман стал выгонять автомобиль из помывочного бокса и не остановился, уехав в неизвестном направлении. На ней (машине - ред.) он устроил ДТП», - говорится в сообщении.

Позднее полицейские задержали мужчину, который угнал автомобиль.