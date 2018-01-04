РИАМО - 4 янв. Главная елка Нового года прошла во Дворце культуры «Родина» в подмосковных Химках, зрителями яркого спектакля «Снежный детектив» стали порядка 400 ребят из малообеспеченных семей, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Посетили новогоднее представление также представители совета депутатов городского округа. По завершении представления все дети получили сладкие подарки.

«Во Дворце культуры «Родина» в Химках прошла главная елка Нового 2018 года. Традиционно спектакль посетили сотни ребят из малообеспеченных семей. Поздравили детей также представители совета депутатов городского округа. Главная елка городского округа проводится во Дворце культуры «Родина» уже более 40 лет и каждый год помогает юным химчанам поверить в сказку и волшебство праздника», - говорится в сообщении.

Глава городского округа Дмитрий Волошин отметил, что администрация Химок уделяет пристальное внимание воспитанию подрастающего поколения. Кроме того, в городском округе реализуются различные программы, направленные на поддержку семей, относящихся к льготным категориям.

Яркий спектакль «Снежный детектив» для ребят подготовили актеры химкинского театра «Апрель» и хореографической студии «Весна». Всего было задействовано порядка 50 человек.

На период новогодних праздников творческие коллективы Дворца культуры «Родина» подготовили для юных жителей округа и его гостей насыщенную интерактивную шоу-программу.