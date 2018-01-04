РИАМО – 4 янв. Ссора в подъезде жилого дома произошла на Алма-Атинской улице в Москве, одного из участников конфликта ранили шампуром, сообщает РЕН ТВ.

«Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства конфликта, произошедшего на улице Алма-Атинской в Москве. Там мужчина во время ссоры получил два удара шампуром», - говорится в сообщении.

Между пострадавшим и его оппонентом произошла перебранка. Знакомый нанес пострадавшему два удара, после чего последний был доставлен в больницу. Подробности происшествия устанавливаются, также предстоит узнать, что именно стало причиной драки.