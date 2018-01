РИАМО - 4 янв. Жителей и гостей Москвы приглашают отметить Рождество на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», где на Тверской площади пройдут гастроли финского театра муми-троллей Moomin troll and Little My, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

«6 и 7 января вниманию гостей площадок «Путешествия в Рождество» в центре и других округах предложат захватывающие спектакли от российских и зарубежных театров: так, в рамках фестиваля, столицу впервые посетит финский коллектив Moomin troll and Little My. Также в программе – мастер-классы по приготовлению традиционных рождественских десертов разных стран мира и даже разучивание рождественских колядок», - говорится в сообщении.

В центре Москвы фестиваль продолжает старинные рождественские традиции праздничных театральных представлений. К примеру, на Тверской площади впервые в Москве пройдут гастроли финского театра муми-троллей Moomin troll and Little My. Всемирно известные милые персонажи сказок Туве Янссон разыграют забавный интерактивный спектакль, принять участие в котором сможет любой желающий.

В 14:00 и в 17:00 на этой же площадке пройдет спектакль «Сказка о добром молодце и рождественской звезде», основанный на произведениях русского фольклора. Эта рождественская постановка была придумана специально для фестиваля. А в 19:00 гостей ждет спектакль «Рождественские колядки» с песнями, святочными играми и театрализованным шествием.

В Климентовском переулке 6 января в 19:00 гости смогут увидеть зрелищное театрально-световое представление «Снежный дудочник». А 7 января в это же время здесь пройдет спектакль «Блики Мурано».

Впечатляющая праздничная программа подготовлена на Рождество в 21 столичном парке. 7 января мероприятия начнутся 12:00 и продлятся целый день.

Например, в парке Горького пройдет танцевальное ледовое шоу на катке «Рождественский сон», а все желающие смогут присоединиться к квесту «Рождественские колядки», в ходе которого гостям предложат вспомнить несколько старинных русских песен и поломать голову над интеллектуальными задачками. Отметить праздник на катке можно будет и в парке «Фили».

В парке Победы на Поклонной горе подготовили историческую праздничную программу. Все желающие смогут узнать, как отмечали Рождество в начале XX века. Гости окажутся на балу в доме Штальбаума из «Щелкунчика» в окружении сказочных персонажей. А еще здесь пройдет серия мастер-классов, где можно будет обучиться танцам, сценическому мастерству и основам вокала.

Познакомиться с обычаями и традициями народов севера гости смогут в Таганском парке. Здесь каждый желающий сможет прокатиться на собачей упряжке и увидеть театрализованное представление по мотивам северных легенд.

В парке «Кузьминки» гостей ждет театральная постановка по мотивам произведения «Ночь перед Рождеством», захватывающее шоу от театра «Огненные люди», сопровождающееся выступлением оркестра, огненными и крио-эффектами. Отсюда также можно будет отправить письмо с поздравлениями или открытку через специальный рождественский почтовый ящик.