РИАМО – 4 янв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немыслимыми для демократического общества высылку российских журналистов из Латвии, сообщает Газета.ru.

«Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По ее мнению, Рига прямо и грубо нарушает свои международно-правовые обязательства в сфере обеспечения свободы выражения мнения.

«Совершенно очевидно, что латвийские власти при молчаливой поддержке Брюсселя преследуют цель полной зачистки информационного пространства страны от неугодных СМИ», - отметила Захарова.

Ранее СМИ сообщали, что Латвия выдворила российскую журналистку.