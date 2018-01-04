РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 янв. В поселке Малаховка подмосковных Люберец в январе 2018 года начнет работу отделение бокса комплексной спортивной школы городского округа, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Между руководством Московской государственной академией физической культуры, которая находится в Малаховке и комплексной спортивной школой (КСШ), которую возглавляет Дмитрий Коровкин, был заключен договор о том, что на территории МГАФК будет открыто отделение бокса для детей от десяти до 18 лет. Это поможет развитию в Люберцах такого олимпийского вида спорта, как бокс. Отделение начнет работу в январе 2018 года», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в отделении могут заниматься до 50 юных спортсменов городского округа. Планируется, что занятия будут проводить два тренера, один уже есть - это мастер спорта по боксу Юрий Богатырев.

«В отделение бокса КСШ уже занимаются почти 150 юных люберчан, тренировки ведутся в ФОКе «Люберецкий», СК «Спартак» и в поселке Октябрьский. Теперь к ним примкнет Малаховка. В 2017 году два юных спортсмена из КСШ завоевали медали на соревнованиях. Диана Ермакова стала бронзовым призером в первенстве Европы по боксу, а Влад Иванов - чемпионом Европы», - пояснил Ружицкий.

Он добавил, что занятия в новом отделении будут проходить по адресу: Малахова, улица Шоссейная, дом №33 МГАФК (зал бокса). Запись и подробная информация по телефонам: 8(495)554-12-10 и 8(495)554-03-20.