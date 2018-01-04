РИАМО - 4 янв. На столичном фестивале «Ледовая Москва» в парке Победы 5 января состоится тестовое открытие ледовых горок, а на постоянной основе они откроются с 8 января, говорится в сообщении пресс-службы общенациональной программы «В кругу семьи».

Новогодняя ледовая страна, которая разместилась на Поклонной горе – это единственное место в непривычно теплой зимней Москве, где можно будет найти сразу восемь ледовых горок. Новогодний фестиваль Александра Ковтунца «Ледовая Москва» проходит в парке Победы со 2 по 14 января.

«Сегодня ночью ожидается в Москве долгожданный минус, и уже 5 января мы планируем тестовое открытие ледовых горок! А с 8 по 14 января прямо со стен московского кремля, на центральной площади «Ледовой Москвы», посетители смогут скатиться с восьми ледовых горок», - говорится в сообщении.

Для детей предусмотрены горки длиной от 10 метров, а взрослых ждут горки от 25 метров в длину.

«Испокон веков катание с ледяных горок было одной из самых любимых рождественских забав у русского народа! Мы стараемся поддерживать традиции и открываем горки именно на святочные гуляния», - сказал организатор фестиваля Александр Ковтунец.

Шестого января организаторы фестиваля установят ледяной Рождественский вертеп сказочной красоты. А 7 января – весь день шоу-программа и активности на площадке будут посвящены празднованию Рождества Христова.

Еще одно чудо фестиваля – это интерактивные ледовые скульптуры в фотозонах, где можно будет всей семьей или с друзьями сфотографироваться на троне сказочной королевы, покрутить лопасти большой ветряной мельницы, поваляться на русской печи, сфотографироваться со сказочным осьминогом и австралийским кенгуру.

Также ежедневно для посетителей работают яркая развлекательная программа и шоу-представления в 15:30, 17:30 и 19:30, посвященные странам-участницам ЧМ по футболу 2018 года, народные гуляния и Рождественская ярмарка.

В этом году тема фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» – «Футбол пяти континентов». На фестивале будут представлены изо льда 32 страны-участницы чемпионата по футболу 2018 года, грандиозный 50-метровый ледовый кремль с каскадом ледовых горок, настоящая ледовая изба, вся домашняя обстановка которой выполнена изо льда, а в соседней комнате – традиционная русская баня и тоже ледяная.